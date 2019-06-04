ماي: مستمرون بالعمل مع أميركا وعلى إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد

ركّزت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​، على "أنّنا واجهنا تحديات عدّة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ خلال العامين الماضيَين، أبرزها استخدام ​روسيا​ غازات سامّة على الأراضي البريطانية".

ولفتت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في لندن، إلى "أنّنا ناقشنا التحديات الجديدة تجاه أمننا، ونواجه مع الولايات المتحدة تحديات متشابهة ونختلف فقط في طريقة التنفيذ"، معلنةً "أنّنا لا نريد أن يستمرّ التصعيد بين واشنطن وطهران. يجب على ​إيران​ الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد".

وأكّدت ماي "أنّنا مستمرّون بالعمل مع الولايات المتحدة والإبقاء على تحالفنا".