ماي: مستمرون بالعمل مع أميركا وعلى إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد

ركّزت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، على "أنّنا واجهنا تحديات عدّة مع الولايات المتحدة الأميركية خلال العامين الماضيَين، أبرزها استخدام روسيا غازات سامّة على الأراضي البريطانية".
ولفتت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لندن، إلى "أنّنا ناقشنا التحديات الجديدة تجاه أمننا، ونواجه مع الولايات المتحدة تحديات متشابهة ونختلف فقط في طريقة التنفيذ"، معلنةً "أنّنا لا نريد أن يستمرّ التصعيد بين واشنطن وطهران. يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد".
وأكّدت ماي "أنّنا مستمرّون بالعمل مع الولايات المتحدة والإبقاء على تحالفنا".
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