خامنئي: السياسات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل

أعلن المرشد الأعلى للثورة ال​إيران​ية السيد علي خامنئي أن "سياسات ​واشنطن​ في ​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ باءت بالفشل"، مشيراً الى ان "إيران لا تسعى الى تصدير الثورة".

وفي كلمة له في الذكرى الـ 30 لرحيل الامام "الخميني"، شدد خامنئي على أنه "لا بد من دفع ضريبة المقاومة ولكن مهما كانت فإنها أقل بكثير من ضريبة الاستسلام"، لافتاً الى أن "السعودية تدفع المال وتنفذ القرار الأميركي وهي بذلك ضريبة الاستسلام".

وأكد أن "ال​سياسة​ الاستكبارية لاميركا واذنابها كانت تسعى ان تنسى قضية فلسطين وتمحى من الاذهان وانتم تسمعون الاخبار وخبث اميركا وخيانة بعض القادة العرب بهذا الخصوص".

وأكد انه "في كل موقع صمدنا وقاومنا وتقدمنا نحو أهدافنا وهناك الكثير من الأمثلة".