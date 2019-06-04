مسؤول إسرائيلي: نتوقع عقد محادثات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود خلال أسابيع

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول ​إسرائيل​ي، أنّ "إسرائيل تتوقّع إجراء محادثات بوساطة ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع ​لبنان​ بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية، خلال أسابيع".

ولفت المسؤول إلى أنّ "مجمع ​الأمم المتحدة​ لحفظ السلام في ​الناقورة​ ​جنوب لبنان​، هو مقرّ مُحتمل لمحادثات الحدود البحرية".