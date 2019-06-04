مسؤول إسرائيلي: نتوقع عقد محادثات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود خلال أسابيع

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ "إسرائيل تتوقّع إجراء محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، خلال أسابيع".
ولفت المسؤول إلى أنّ "مجمع الأمم المتحدة لحفظ السلام في الناقورة جنوب لبنان، هو مقرّ مُحتمل لمحادثات الحدود البحرية".
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