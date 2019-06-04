الاجتماع الأمني: المعطيات تشير الى أن الاعتداء الارهابي بطرابلس ذو خلفيات ثأرية من الجيش

نقلت صفحة "​رئاسة الجمهورية​" على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن "الإجتماع الأمني في بعبدا ان "المعطيات الاولية حول الاعتداء ​الارهاب​ي في ​طرابلس​ تشير الى خلفيات ثأرية من ​الجيش​ و​القوى الامنية​".

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال ترؤسه الإجتماعي الامني في ​قصر بعبدا​ أن "مواجهة الارهاب مهمة متواصلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة ضروري"، مشدداً على "أهمية متابعة المشبوهين وتنفيذ عمليات امنية استباقية".