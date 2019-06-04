نقلت صفحة "رئاسة الجمهورية" على مواقع التواصل الإجتماعي عن "الإجتماع الأمني في بعبدا ان "المعطيات الاولية حول الاعتداء الارهابي في طرابلس تشير الى خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الامنية".
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ترؤسه الإجتماعي الامني في قصر بعبدا أن "مواجهة الارهاب مهمة متواصلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة ضروري"، مشدداً على "أهمية متابعة المشبوهين وتنفيذ عمليات امنية استباقية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع الأمني: المعطيات تشير الى أن الاعتداء الارهابي بطرابلس ذو خلفيات ثأرية من الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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