قام رئيس "​الهيئة العليا للإغاثة​" اللواء ​محمد خير​، موفدًا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بالكشف على الشقة السكنية الّتي فجّر الإرهابي عبد الرحمن مبسوط نفسه في داخلها. واطّلع خير ميدانيًّا على الأرض، مؤكّدًا أنّ "توجيهات الحريري هي التعويض فورًا على المتضرّرين، وانّه سيكون إلى جانبهم، ولن نسمح بأن يحتاجوا أحدًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خير تفقد الشقة التي فجر الإرهابي نفسه فيها بطرابلس: الحريري وجه بالتعويض فورا على المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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