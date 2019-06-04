تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يدين ويستنكر الإعتداء الإرهابي على الجيش وقوى الأمن الداخلي

أدانت قيادة تحالف ​القوى الفلسطينية​ في لبنان الإعتداء الإرهابي الذي استهدف ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، وأودى بحياة عدد من أفرادهم، يوم أمس الإثنين في 3/6/2019 في ​مدينة طرابلس​، معتبرةً بأنّ ما حصل يستهدف الأمن والإستقرار في المدينة، ومشيدةً بالتنسيق العالي الذي حصل بين الجيش والقوى الأمنية وقيادة ​الفصائل الفلسطينية​ في منطقة الشمال أثناء الإعتداء تحسّباً لأي طارئ، ومنعاً لدخول أي جهة على الخط.

كما تتقدم قيادة التحالف بالتعازي الحارّة لعوائل ​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​، متمنّيةً للبنان وللشعب اللبناني مزيداً من الطمأنينة والأمن والأمان.