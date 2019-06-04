تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يدين ويستنكر الإعتداء الإرهابي على الجيش وقوى الأمن الداخلي

أدانت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان الإعتداء الإرهابي الذي استهدف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وأودى بحياة عدد من أفرادهم، يوم أمس الإثنين في 3/6/2019 في مدينة طرابلس، معتبرةً بأنّ ما حصل يستهدف الأمن والإستقرار في المدينة، ومشيدةً بالتنسيق العالي الذي حصل بين الجيش والقوى الأمنية وقيادة الفصائل الفلسطينية في منطقة الشمال أثناء الإعتداء تحسّباً لأي طارئ، ومنعاً لدخول أي جهة على الخط.
كما تتقدم قيادة التحالف بالتعازي الحارّة لعوائل شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، متمنّيةً للبنان وللشعب اللبناني مزيداً من الطمأنينة والأمن والأمان.
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