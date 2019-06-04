نقولا نشر صورة تجمع ريفي بالمجرم عبد الرحمن مبسوط: "بدون تعليق"

نشر النائب السابق ​نبيل نقولا​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة أشار إلى أنّها تجمع الوزير السابق ​أشرف ريفي​ بالإرهابي عبد الرحمن مبسوط، وعلّق عليها قائلًا: "هذا هو المجرم برفقة أشرف ريفي، بعد أن أخرجه من السجن. بدون تعليق".

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