الراعي استقبل رئيس مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية وبشارة الأسمر

استقبل البطريرك الماروني ماربشارة بطرس ​الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، رئيس مقاطعة نوفا سكوشيا في هاليفاكس - كندا ستيفن ماكنيل يرافقه قنصل ​لبنان​ في هاليفاكس وديع فارس، في حضور راعي ابرشية كندا المارونية المطران بول مروان ثابت.

ونقل ماكنيل الى الراعي سلام وتحيّات أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في كندا بشكل عام وفي ولاية نوفاسكوشيا بشكل خاص، لافتاُ الى أن "أثر الزيارة التي قام بها الراعي ​السنة​ الماضية الى كندا وصداها ما زالا حاضرين في أذهان المؤمنين".

ولفت ماكنيل الى "الحضور اللبناني اللافت في كندا الذي ساهم ولا يزال في نمو وتطوير هذا البلد،" مشددا على "اهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات".

ثم استقبل الراعي رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ السابق ​بشارة الأسمر​ الذي توجه قبيل لقائه الراعي الى مدفن مثلث الرحمة الكردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ حيث وضع اكليلا من الزهر ورفع الصلاة.