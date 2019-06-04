الحجار: الإرهاب لا دين له ولنحترم حرمة ما حصل وليصمت من يطلق كلاما يشبهه

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار على أنّ "كلّ لبنان حزين على استشهاد العسكريين الأربعة، وكلّ لبنان مع المؤسّستَين العسكرية والأمنية في مصابهما".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الإرهاب لا دين له ورأى العالم ذلك. فلنحترم حرمة ما حصل وليصمت من يدّعي مسؤوليّة ويطلق كلامًا يشبهه ومن معه يريد منه زرع الفرقة بين المؤسستين".
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