الحجار: الإرهاب لا دين له ولنحترم حرمة ما حصل وليصمت من يطلق كلاما يشبهه

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على أنّ "كلّ ​لبنان​ حزين على استشهاد العسكريين الأربعة، وكلّ لبنان مع المؤسّستَين العسكرية والأمنية في مصابهما".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​الإرهاب​ لا دين له ورأى العالم ذلك. فلنحترم حرمة ما حصل وليصمت من يدّعي مسؤوليّة ويطلق كلامًا يشبهه ومن معه يريد منه زرع الفرقة بين المؤسستين".