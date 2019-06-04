الدفاع المدني: إنتشال جثة مواطن من ضفاف نهر داريا- كسروان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ انتشلوا جثة مواطن عُثر عليه على بُعد 1 كلم، حيث فُقد على ضفاف نهر داريا- كسروان".

وبيّنت أنّ "تنفيذ المهمّة قد استدعى إجراء مسح شامل للنهر، فيما تمّ نقل الجثة إلى المستشفى من قِبل جهات أُخرى".