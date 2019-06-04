الاتحاد العمالي العام: لتجفيف مصادر الجماعات الارهابية والقضاء عليها نهائيا

أدان رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ في ​لبنان​ بالتكليف ​حسن فقيه​ "الجريمة الارهابية التي استهدفت أربعة من العسكريين و​قوى الأمن الداخلي​ في ​طرابلس​"، داعيا الى "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على ​الجيش​ و​القوى الأمنية​".

وفي بيان له بإسم الإتحاد، دعا فقيه الى "تجفيف مصادر ومنابع الجماعات الارهابية والتكفيرية و​القضاء​ عليها نهائيا"، معتبراً أن "الجيش وقوى الأمن الداخلي هم صمام الأمان في لبنان، واي اعتداء عليهم هو اعتداء على كل لبنان".