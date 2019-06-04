الاتحاد العمالي العام: لتجفيف مصادر الجماعات الارهابية والقضاء عليها نهائيا

أدان رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتكليف حسن فقيه "الجريمة الارهابية التي استهدفت أربعة من العسكريين وقوى الأمن الداخلي في طرابلس"، داعيا الى "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية".
وفي بيان له بإسم الإتحاد، دعا فقيه الى "تجفيف مصادر ومنابع الجماعات الارهابية والتكفيرية والقضاء عليها نهائيا"، معتبراً أن "الجيش وقوى الأمن الداخلي هم صمام الأمان في لبنان، واي اعتداء عليهم هو اعتداء على كل لبنان".
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