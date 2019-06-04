المكتب الإعلامي لزكا: لدقة المرحلة مخاطبة الرأي العام تتم حصرا عبرنا

اعلن المكتب الإعلامي ل​نزار زكا​ في بيان "إننا إذْ نثمّن كل الدعم الذي خُصّ به نزار زكا وهو الذي يتطلع الى مخاطبة الرأي العام قريبا جدا في ​بيروت​، نتقدم بجزيل الشكر الى فخامة ​رئيس الجمهورية​ العمادميشال عون ومعالي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ اللذين بفضل جهودهما الحثيثة نجحت مبادرة إطلاق نزار،ونحيط علما أن مخاطبة الرأي العام تتم حصرا عبر المكتب الإعلامي، متمنين نظرا لدقة المرحلة وحساسيتها، الابتعاد عن اي معلومات غير دقيقة قد تؤثر سلبا في المسار القائم لاطلاق نزار.

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