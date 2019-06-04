سفارة روسيا: العلاقة مع جنبلاط طيبة ونأسف لاستعمال دور روسيا بأخبار مفبركة عنه

لفتت سفارة ​روسيا​ في ​لبنان​، إلى "أنّنا علمنا من بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبرًا من نسج الفبركة المحلية، القصد منه تشويه سمعة رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، باتهامه بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، وهذه الرسالة علمت من "عميل روسي" داخل ​الموساد​".

وأكّدت في بيان، "عدم وجود أية معلومات من هذا النوع لديها"، مشدّدةً على "أنّنا نأسف لإستعمال دور روسيا في هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة. كما نؤكّد أنّ علاقة الجانب الروسي والصداقة مع وليد جنبلاط وعائلته و"الحزب التقدمي الإشتراكي" طيّبة ومتواصلة، ولو يبقى التباين في وجهات النظر عمّا يجري في ​سوريا​".

ونوّهت السفارة إلى "أنّنا نغتنم هذه المناسبة للتعبير عن فائق تقديرنا واحترامنا".