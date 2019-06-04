أعربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية"، عن استنكارها "العمل الإرهابي الجبان الّذي ضرب المدينة الحبيبة طرابلس، فألبسها الحزن يوم العيد وأزال البسمات عن عيون أهلها الشرفاء".
وعزّت، في بيان، "قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي والشعب اللبناني وأهالي الشهداء، بهذه الخسارة الفادحة الّتي لا تُعوَّض"، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.
وثمنّت الهيئة عاليًا "تضحيات الجيش والقوى الأمنية"، داعيةً المسؤولين إلى "العمل على رفع معنويات العسكريين لوجستيًّا واجتماعيًّا، وإلغاء الإجراءات الّتي تنال من حقوقهم ونظامهم التقاعدي". كما دعت الشعب اللبناني إلى "الالتفاف حول جيشه وقواه الأمنية، دعمًا للاستقرار الداخلي وصونًا للحرية والسيادة والاستقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة متفرغي اللبنانية استنكرت الهجوم بطرابلس: لرفع معنويات العسكريين لوجستيا واجتماعيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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