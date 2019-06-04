الأحرار: نهيب بالدولة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن

هنّأ "​حزب الوطنيين الأحرار​"، ال​لبنان​يين عامّةً والمسلمين خاصّةً والعرب، ب​عيد الفطر​ السعيد، معربًا عن أمله "أن يعيده الله علينا وعلى أوطاننا بفيض من السلام والخير والازدهار".

ولفت في بيان، إلى أنّه "إذ هالنا ما جرى بالأمس ليلة العيد المبارك، من اعتداء إرهابي أليم في ​طرابلس​ طال أجهزتنا الأمنيّة والعسكريّة، نهيب بالدولة وأجهزتها الضرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد واستيلاد الفتن والاضطرابات.

رحم الله ​شهداء الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ وحمى لبنان".