الأحرار: نهيب بالدولة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن

هنّأ "حزب الوطنيين الأحرار"، اللبنانيين عامّةً والمسلمين خاصّةً والعرب، بعيد الفطر السعيد، معربًا عن أمله "أن يعيده الله علينا وعلى أوطاننا بفيض من السلام والخير والازدهار".
ولفت في بيان، إلى أنّه "إذ هالنا ما جرى بالأمس ليلة العيد المبارك، من اعتداء إرهابي أليم في طرابلس طال أجهزتنا الأمنيّة والعسكريّة، نهيب بالدولة وأجهزتها الضرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد واستيلاد الفتن والاضطرابات.
رحم الله شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي وحمى لبنان".
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