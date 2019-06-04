ترامب: أمريكا وبريطانيا عازمتان على التأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا وبريطانيا عازمتان على التأكد من عدم تطوير إيران برنامج أسلحتها النووية.

ويعقد الرئيس الأمريكي حاليًا مؤتمرًا صحفيًا مع رئيسة وزراء

وبدورها قالت تيريزا ماي إن بريطانيا وأمريكا ترغبان في تحقيق نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران. أسلحتها النووية.ويعقد الرئيس الأمريكي حاليًا مؤتمرًا صحفيًا مع رئيسة وزراءبريطانيا تيريزا ماي، خلال زيارته التي يجريها للمملكة المتحدة.وبدورها قالت تيريزا ماي إن بريطانيا وأمريكا ترغبان في تحقيق نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران.

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