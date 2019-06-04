البحرية الروسية تحتفل ببوم الأسطول الحربي الشمالي

احتفلت القوات البحرية الروسية في الأول من شهر يونيو الجاري بيوم الأسطول الشمالي، الذي تم تأسيسه بأمر من القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية في 15 يوليو 1996.



بأمر من القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية بتاريخ 25 مايو 2014، تم اعتبار 1733 عام تأسيس الأسطول الشمالي، عندما تم إنشاء ميناء أرخانغيلسك العسكري. ومن السفن التي بنيت في أرخانغيلسك، تم تشكيل سرب، الذي أصبح أول وحدة من السفن الحربية تمارس نشاطها في الشمال الروسي.

في أبريل 1933، أدركت الحكومة السوفيتية أهمية

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المسرح الشمالي للدفاع عن الحدود البحرية للدولة، واعتمدت قرارا بنقل جزء من السفن من بحر البلطيق إلى الشمال من أجل بناء تشكيلات للقوات البحرية في هذه المنطقة. من هذه السفن، تم تشكيل أسطول البحرية الشمالية مع قاعدة في مورمانسك في خليج كولا.

بالتزامن مع إنشاء الأسطول الحربي الشمالي، تم البدء في بناء أول قاعدة بحرية في بوليارني. وتم الانتهاء من العمل الرئيسي في إنشاء القاعدة

الرئيسية للأسطول في عام 1935، وانتقلت السفن الحربية من مورمانسك إلى بوليارني لتتمركز هناك بشكل دائم.

خلال الحرب الفنلندية السوفيتية في 1939-1940، قدم الأسطول الشمالي الدعم لقوات الجيش الأحمر على الأرض وعمل على توفير مسائل النقل العسكري عبر بحر بارنتس والبحر الأبيض.

مع بداية الحرب العالمية الثانية، كان الأسطول الشمالي يتكون من لواء من الغواصات الذي تكون من 15 غواصة و 33 سفينة سطحية، منها ثمانية حاملة ألغام، وسبع سفن دورية، واثنين من كاسحات الألغام، و 15 قارب دورية، وسفينة حاجز ألغام. في حين أن القوة الجوية للأسطول التي كانت تتكون من فوجين للطيران وسرب طيران واحد ضمت 116 طائرة.