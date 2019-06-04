وزير الداخلية السعودية ينقل تحيات الملك لرجال الأمن المشاركين في أمن العمرة

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمنالعمرة لعام 1440هـ، بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة.
كما نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ موجهًا بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات
حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشئون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
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