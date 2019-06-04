دول تأخرت عن الصيام.. وقد يكون عيدهم الخميس

احتفلت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم، بأول أيام عيد الفطر، بعد الإعلان عن ثبوت هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي.

وأعلنت، مساء أمس، الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في 17 دولة حول العالم أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

ومن بين هذه الدول جاءت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وليبيا (بعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت وأعلنت أن العيد الثلاثاء) وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا وروسيا والنمسا وأمريكا.

Advertisements

​بينما أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا،

واليابان، وأستراليا، وماليزيا، تعذر رؤية الهلال، وعليه أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وبين هذه الدول وتلك، تأتي مجموعة أخرى من الدول قد يكون العيد عندهم غد الخميس، وليس الأربعاء، حيث ستقوم هذه الدول بتحري هلال شوال الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.

ومن بين هذه الدول سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.