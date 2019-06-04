ترامب يطالب بتوزيع عادل للأعباء في "الناتو"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية لبريطانيا، إلى توزيع عادل للأعباء في "حلف شمال الأطلسي" (الناتو).

وقال ترامب اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، إن "على كافة الأعضاء في الحلف الإيفاء بالتزاماتهم".

وذكر ترامب أن بعض الأعضاء لا يفعلون ذلك، وأضاف: "لا يمكننا السماح بذلك"، من دون تسمية دول بعينها.

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يُذكر أن ترامب وجه انتقادات متكررة لألمانيا في الماضي على خلفية توزيع الأعباء في "الناتو". ويتهم ترامب الحكومة الألمانية بعدم تحقيق أهداف "الناتو" في ما يتعلق بنفقات الدفاع.

ويجري ترامب والسيدة الأميركية الأولى ميلانيا، منذ أمس الإثنين، زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.