رئيسا روسيا وألمانيا يهنئان المسلمين بعيد الفطر

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكداً الدور المهم والقسط الكبير الذي تسهم بها المنظمات الإسلامية في توحيد شعوب روسيا.

وعبّر بوتن في برقية التهنئة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ "الكرملين"، عن تمنياته بالسلام والرفاهية لجميع مسلمي روسيا، معرباً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن "مسلمي روسيا سيواصلون مشاركتهم النشيطة في حياة البلاد، والمساعدة في الحفاظ على التراث الروحي والثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الجالية المسلمة تشارك بشكل نشط في حياة بلادنا، وتساهم في تربية شبابنا، وفي تطوير الحوار بين الديانات والقوميات المختلفة، وبالطبع نشاط الأمة المسلمة له أهمية بالغة من أجل الحفاظ على السلام والتوافق في مجتمعنا".

وفي سياق منفصل، هنأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر السعيد.

Advertisements

اقرأ أيضاً: رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

وقال في رسالة بهذه المناسبة موجهة بشكل خاص للمسلمين في ألمانيا: "لا نرضى بأي كراهية أو إقصاء أو الاشتباه الجماعي ضد المهاجرين المسلمين أو حتى المسلمين بشكل عام".

وأكد أن "رمضان وعيد الفطر أصبحا جزءاً بديهياً من التعايش في ألمانيا"، مشيراً إلى أن "دعوة المسلمين أبناء الديانات والطوائف الأخرى للإفطار معهم في رمضان، تعتبر رسالة بالغة الأهمية من أجل التعايش السلمي والتسامح والاحترام في ألمانيا".