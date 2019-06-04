كوشنر يلتقي القادة الأوروبيين لبحث الوضع في الشرق الأوسط

يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء، مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر في بروكسل بطلب من الأخير، لإجراء محادثات حول الوضع في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم يونكر، مينا أندريفا.

وقالت المتحدثة للصحفيين، إن "الرئيس يونكر يلتقي جاريد كوشنر، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الثلاثاء عند الساعة 17:45 في مقر المفوضية. واللقاء يأتي بطلب من كوشنر، وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط وقضايا جيوسياسية أخرى".

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وأضافت أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستحضر هذا اللقاء. وأكدت أنه ليس من المقرر عقد مؤتمر صحافي.

ويمكن أن يقدم جاريد كوشنر للمفوضية خطته لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي لم يكشف عن مضمونها حتى الآن.