قتلى في إطلاق نار داخل فندق في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين، في إطلاق نار في فندق بمدينة داروين الأسترالية.

وأفادت شرطة الإقليم الشمالي، بأنه تم توقيف شخص ونقله إلى مركز احتجاز. وذكرت الشرطة أنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب. وأضافت أن الجريمة توزعت على عدة أماكن.

ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي يقوم بزيارة للندن، الحادث بأنه "عمل فظيع". وقال لصحفيين: "هذا مجتمع متقارب للغاية، وأعرف أنهم سينصدمون بهذه الحوادث"، وجدد التأكيد على أن الحادث "ليس مرتبطاً بالإرهاب".

ووفقاً لمحطة "إيه.بي.سي" الأسترالية فإن المشتبه به رجل أبيض يبلغ 45 عاماً، وكان مسجوناً وتم إطلاق سراحه أخيراً.

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وقال شهود لوسائل إعلام محلية، إن المشتبه به دخل إلى فندق "بالمز موتيل" في مدينة داروين ببندقية، وأطلق النار باتجاه العديد من الأبواب.

وتمكن المشتبه به من الفرار من المكان، وظل طليقاً لنحو ساعة في المدينة، إلى أن تمكنت الشرطة من توقيفه أمام كاميرات الصحفيين.

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ولفتت "إيه.بي.سي" إلى وقوع حادثتين أخريين، لقي شخص في أحدهما حتفه جراء إطلاق النار عليه في الرأس، إلا أنه لم يتم التأكد مما إذا كانت الحوادث على صلة ببعضها.