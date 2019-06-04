واشنطن تعلن حظر رحلات المجموعات إلى كوبا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، حظر رحلات المجموعات إلى كوبا، وهي واحدة من السبل الرئيسية التي يزور من خلالها الأمريكيون الجزيرة الكاريبية.

وحظرت واشنطن أيضاً تصدير القوارب، والطائرات الخاصة الأمريكية إلى كوبا، في خطوة قالت إنها لمعاقبة كوبا "على دورها المزعزع للاستقرار في النصف الغربي من الكرة الارضية".