كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لشقيقة زعيم كوريا الشمالية منذ القمة الأمريكية الفاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت الأخت الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، كيمجونج أون، الذي سرت شائعات بأنه قد أمرها بالابتعاد وسط فش القمة النووية مع الولايات المتحدة، علنيًا بعد أكثر من 50 يوما.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية، يوم أمس الأثنين، أن كيم يو جونج تصفق بجانب شقيقها، كيم جونج أون، وزوجته وكبار المسؤولين الآخرين في أهم مشهد دعائي في البلاد، الألعاب الجماهيرية.

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وشكك مظهرها في تكهنات وسائل الإعلام الأخيرة بأن شقيقها قد قام بتهميشها.

كيم يو جونج، هي أحد كبار المسؤولين في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، ويعتقد أنها أقرب صديق لشقيقها، وقد رافقته إلى قممه مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ومع ذلك، فقد تم استبعادها من رحلة شقيقها إلى روسيا في أبريل لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

آخر مرة أظهرت فيها وسائل الإعلام الحكومية، أنها كانت في اجتماع لبرلمان كوريا الشمالية في 12 أبريل.