كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة القبرصية تعثر على حقيبة بها رفات بشرية متحللة من بحيرة سامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متحدث باسم الشرطة في جزيرة قبرص، الواقعة في شرق البحر المتوسط، أن حقيبة تحتوي على رفات بشرية متحللة تم إخراجها من بحيرة سامة.

وقال أندرياس أنجيليدس، إن اكتشاف، اليوم الثلاثاء، هو "تطور كبير" في التحقيقات الجارية لنقيب الجيش القبرصي الذي اعترف بقتل سبع نساء وفتيات أجانب.

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وأضاف "أنجيليدس"، أن المحققين فحصوا الجثة في مكان الحادث بينما سيتم إجراء المزيد من الاختبارات المتخصصة لتحديد هوية الشخص.

هذه هي الحقيبة الثالثة التي تحتوي على جسم تم انتشاله من البحيرة بعد عملية بحث استمرت ستة أسابيع.

وقد أبلغ المشتبه به البالغ من العمر 35 عامًا المحققين، أنه تخلص من جثث امرأة فلبينية وأم رومانية وابنتها في البحيرة بعد وضع جثتيهم في حقائب.