كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء بريطانيا: نواجه مع أمريكا تحديات مشتركة من بينها التصدي للنووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، إننا نواجه مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديات مشتركة من بينها التصدي للنووي الإيراني.

وأوضحت "ماي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات مع الولايات المتحدة تصل إلى تريليون دولار.

