كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من تصريحات "بوميبو" حول الذكرى الـ30 لمذبحة تيانانمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الصين من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو، حول الذكرى الثلاثين للحملة الدموية على مظاهرة ميدان تيانانمن.

وقالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أكبر دبلوماسي أمريكي تحدث "بدافع التحامل والغرور".

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في واشنطن، قال متحدث رسمي إن بيان "بومبيو": "يتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين، ويهاجم نظامها، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية".

وجاء في البيان: "هذه إهانة للشعب الصيني وانتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. ويعبر الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته الشديدة".

Advertisements

وتابع البيان: "حقوق الانسان في الصين في أفضل فترة على الاطلاق. لقد أثبتت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، واختيار التاريخ والشعب، أنها الطريق الصحيح تمشيًا مع الظروف الوطنية للصين وبدعم من جميع السكان".

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، زعمت الصين، أن الحكومة والشعب "توصلوا إلى الحكم على الحادث السياسي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي". ومنذ ذلك الحين شرع الإصلاح الذي أدى إلى "التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة، والتقدم المستمر في الديمقراطية وسيادة القانون، وثقافة مزدهرة وتحسين مستويات المعيشة بشكل كبير".

وكان "بومبيو" قد أصدر بيانًا يوم الاثنين عشية حملة إحياء ذكرى ما سماه "أبطال الشعب الصيني الذين وقفوا بشجاعة قبل ثلاثين عامًا في ميدان تيانانمن للمطالبة بحقوقهم".

احتجاجات ميدان تيانانمن التي استمرت سبعة أسابيع في العام 1989 ونهايتها الدموية، حيث يعتقد أن المئات إن لم يكن الآلاف من الناس قد لقوا حتفهم، وتحولت مؤقتًا نحو التحرر السياسي.

وحث "بومبيو" الصين على تقديم محاسبة علنية كاملة للقتلى، لكنه اعترف بأن البلاد لم تصبح أكثر شفافية في العقود التي تلت ذلك.