كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ما لا يقل عن 4 وإصابة اثنين في إطلاق نار في استراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران بعد أن فتح مسلح منفرد النار عليهم الليلة الماضية في ضاحية خارج داروين، بأستراليا، حسبما ذكرت الشرطة.

وأكد قائد شرطة إقليم الشمال، لي مورغان، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا عندما فتح رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر 45 عامًا النار في جميع أنحاء المدينة باستخدام بندقية رشاشة، وفقًا لما ورد في news.com.au.

وأضاف قائد الشرطة، أن شخصان آخران على الأقل أُصيبا بطلقات نارية.

Advertisements

وقال "مورغان" للموقع الإخباري، إن عدد الضحايا يمكن أن يتزايد حيث لم تقم الشرطة حتى الآن بمسح المنطقة بأكملها.

وأضاف: "ما زلنا نعمل من خلال عدد من مسارح الجريمة لذلك لا نزال لا نعرف ما إذا كان هناك آخرون".

وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية، دخل المشتبه به فندق بالمز في وولنر وفتح النار.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية المشتبه به، بأنه رجل قوقازي يبلغ من العمر 45 عامًا شوهد وهو يرتدي ملابس عاكسة وكان يقود سيارة تويوتا هايلكس يو تي إي بيضاء.