كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان توقف عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء، توقفها عن البحث عن طائرة (إف-35 إيه) العسكرية التابعة لقوات الدفاع الذاتى التى سقطت فى المحيط الهادئ منذ ما يقرب من شهرين.

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشى إيوايا - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن الـ 12 طائرة (إف-35 إيه) الباقية في قاعدة ميساوا الجوية بمحافظة أوموري والمتوقفة عن العمل منذ الحادث من المقرر أن تستأنف إقلاعها قريبا.

ولم تتمكن عمليات البحث إلا من العثور على بعض شظايا الطائرة التي سقطت في 9 أبريل الماضي، بينما لا يزال الطيار مفقودا وأجزاء كبيرة من الطائرة أيضا، كما لم يتم التوصل إلى سبب الحادث.

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وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرات (إف-35 إيه) مجهزة بأنظمة يمكنها تبادل بيانات الرحلة بين الطائرات، ومن الممكن لطائرات قوات الدفاع الذاتى الجوية من نفس الطراز استئناف رحلاتها بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، بناء على البيانات التي تلقتها الثلاث طائرات الأخرى التى كانت تحلق مع الطائرة المنكوبة.

وأشار مصدر في وزارة الدفاع اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يكون مسؤولو الدفاع عرفوا جزءا من سيناريو الحادث معتمدين على البيانات المتبادلة بين الطائرات وتسجيلات الرادار الأرضى.

وقال وزير الدفاع اليابانى إن قوات الدفاع الذاتى تحقق تقدما فى تحليل الحادث، ولكن لم يتم تحديد موعد استئناف طيران (إف-35 إيه).