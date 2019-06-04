كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالم أمريكي: "إفرست" والقمم المحيطة به أصبحت ملوثة ودافئة بشكل متزايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم أمريكي، إن جبل إفرست والقمم المحيطة به أصبحت ملوثة وأكثر دفئًا بشكل متزايد، وتذوب الأنهار الجليدية القريبة بمعدل ينذر بالخطر من المحتمل أن يزيد الأمر خطورة على المتسلقين في المستقبل.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قضى البروفيسور جون أول، من جامعة واشنطن الغربية وفريقه من العلماء، أسابيع في اختبار الثلوج على قمم إفرست والقمم المحيطة بها، وكذلك النباتات على سفوح التلال.

وأوضحوا، اليوم الثلاثاء، بعد عودتهم من الجبال، أنهم وجدوا أن هناك الكثير من التلوث المدفون في أعماق الجليد، وأن الثلج كان مظلمًا بشكل مفاجئ عندما قاموا بمعالجته وتصفيته.

وذكر العلماء، أن العينات والبيانات ستتم معالجتها بمجرد عودتهم إلى الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنهم سيصدرون بعد ذلك تقريرًا عن نتائجهم.