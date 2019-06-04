كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 13 من عناصر طالبان فى غارات جوية جنوبى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على ثلاث مناطق تابعة لإقليم هلمند الأفغانى ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 من مسلحي حركة "طالبان".

وأوضح مسئولون عسكريون أفغان -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وإصابة اثنين آخرين فى منطقة مارجا فى هلمند.

في الوقت نفسه، لقى ما لا يقل عن اثنين من عناصر طالبان مصرعهما إثر غارة أخرى استهدفت منطقة سانجين في نفس الإقليم.

وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 6 من المسلحين فى منطقة نهر السراج بالإقليم.

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من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، وغالبا ما يحاول المقاتلون المسلحون المناهضون للحكومة القيام بأنشطة إرهابية في الأجزاء المضطربة من الإقليم.

وفي الوقت نفسه تنشغل القوات الأفغانية بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد العناصر المسلحة المناهضة للحكومة، كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة في المناطق المضطربة من البلاد لدحر حركة طالبان وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.