كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسامات في الاحتفال بذكرى الانتخابات التي أنهت الحكم الشيوعي في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل بولندا بمرور 30 عامًا على الانتخابات التي أنهت الحكم الشيوعي في البلاد - لكن الزعماء السياسيين منقسمون حول هذا الإرث، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"

وقالت المعارضة، إن تصويت عام 1989، الذي اختار فيه البولنديون مرشحي منظمة التضامن على الشيوعيين، كان حدثًا بارزًا حوّل بولندا بسلام إلى ديمقراطية أوروبية.

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واحتفل، اليوم الثلاثاء، خصوم الحكومة، بمن فيهم الرئيس السابق ليخ فاونسا، وكبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بمناقشة في غدانسك، مهد حركة سوليدرتي المؤيدة للديمقراطية.

لكن قادة الأحزاب اليمينية الحاكمة يرون، أن انتخابات 1989 خاطئة. مشيرين إلى أنهم أوقفوا صفقة بين التضامن والسلطات الشيوعية وسمحت للشيوعيين بالحفاظ على بعض النفوذ في ظل الديمقراطية.

كان حزب القانون والعدالة الحاكم يقيم احتفالات في وارسو.