“المتعاقدون” يحملون الشارات السوداء في حراسة الامتحانات الاشهادية

عادت قضية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، إلى نقطة الصفر، بعد فشل جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابات، إذ زادت تعقيدا بعد وفاة والد أستاذة “متعاقدة”، كان قد أصيب في تدخل أمني، خلال احتجاجاتهم في العاصمة الرباط.

وفي السياق ذاته، أصدرت تنسيقية “المتعاقدين” بلاغا جديدا، خلال الأسبوع الجاري، اعلنت فيه عزم كل المنتسبين إليها، على حمل شارات سوداء خلال حراستهم للامتحانات الاشهادية، المرتقب انطلاقها، نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد انهيار الحوار مع سعيد أمزازي وسط اتهامات له بعدم تنفيذ التزامات سابقة كان قد وعد بها الأساتذة، يستعد “المتعاقدون” لعقد جموعهم، في مختلف الجهات، لتسطير برنامج احتجاجي جديد.

يذكر أنه ساعات قليلة قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع تنسيقية “المتعاقدين”، والنقابات، قبل أسبوعين، أعلنت هذه الأخيرة مقاطعتها للقاء، لانتفاء شروط الحوار مع المسؤول الحكومي.