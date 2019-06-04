شرطية تتعرض لمحاولة طعن في باريس

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن جرح شخص حاول طعن شرطية في إحدى ضواحي باريس

وقالت مواقع فرنسية، إن شخصا حاول الهجوم على الشرطة بشارعة ” la convention” بالضاحية 18 عشرة، وأصيب بجروح بعدما حاول رجال الشرطة الدفاع عن أنفسهم.

وقالت المصادر ذاتها إن المهاجم كان مدججا بأسلحة بيضاء، وحاول اعتراض طريق رجال شرطة، كانوا على متن دراجات هوائية، حيث حاول تخويف شرطية، وإشهار سكين في وجهها، قبل أن تصيبه طلقة من شرطي حاول الدفاع عن زميلته.