عيد حزين في بيت المهداوي..زوجته: كلما اقترب العيد كلما ضاق الصدر

عبرت بشرى الخونشافي، زوجة الصحفي حميد المهداوي، المحكوم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، عن حزنها من استمرار غياب زوجها المهداوي عن بيته.

وقالت الخونشافي، في تدوينة، بحسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه “كلما اقترب العيد كلما ضاق الصدر”.

ويشار إلى أن حميد المهداوي صدر في حقه حكما بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.

وكان المهداوي يتابع في إطار ملف “حراك الريف”.