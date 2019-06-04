عبرت بشرى الخونشافي، زوجة الصحفي حميد المهداوي، المحكوم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، عن حزنها من استمرار غياب زوجها المهداوي عن بيته.
وقالت الخونشافي، في تدوينة، بحسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه “كلما اقترب العيد كلما ضاق الصدر”.
ويشار إلى أن حميد المهداوي صدر في حقه حكما بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.
وكان المهداوي يتابع في إطار ملف “حراك الريف”.
كانت هذه تفاصيل خبر عيد حزين في بيت المهداوي..زوجته: كلما اقترب العيد كلما ضاق الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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