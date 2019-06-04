بعد إقالة “بنعزوز”.. “بنشماش” يعين “الهمس” رئيسا لفريق “البام” بالمستشارين

بعدما قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، أول أمس الأحد، تجريد القيادي في حزبه عزيز بنعزوز، من رئاسة الفريق البرلماني، في خطوة آخر تصعيدية، أعلن اليوم في الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، عن الرئيس الجديد للفريق.

وأخبر الأمين العام للمجلس، في بداية الجلسة، بالمراسلات المتوصل بها، ضمنا مراسلة لفريق الأصالة والمعاصرة، تخبر بتعيين المستشار البرلماني عبد الكريم الهمس، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة وناطقا باسمه.

وكان بنشماش قال في بلاغ له أول أمس، إنه استند على مقتضيات القانون الأساسي لحزب الاصالة والمعاصرة والنظام الداخلي، التي تجيز للأمين العام “اللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات للاستشارة أو إجراء تحقيق أو تحري في أي موضوع أو شكاية تهم مصداقية الحزب وسمعته ومصالحه” في اتخاذ قراره.

وأوضح بنشماش أنه وبعد مشاورات مع أعضاء من فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، تقرر إحالة عزيز بنعزوز على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتجميد وضعيته كرئيس للفريق البرلماني إلى حين إستكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الاصالة والمعاصرة.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، قام بحملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين في الحزب، وإقالة الرجل الثاني في الحزب من المكتب السياسي، قبل أن تصل إلى رئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين.