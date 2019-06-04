إصابة عامل في ورشة بناء قرب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل في ورشة بناء قرب مدينة الرملة بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وصرح الناطق بلسان المركز الطبي بالمنطق أنه تلقى بلاغا الساعة 14:30 مفاده سقوط جسم ثقيل على عامل في ورشة للبناء في "بئر يعقوب" قرب الرملة. وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (49 عاما) ووصفت جروحه بأنها متوسطة وإصابة بالرأس والأطراف، وتم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وتزداد حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

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وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 25 عاملا، منهم 15 ضحية عملوا في ورشات بناء، آخرهم الشاب وسيم سالم أبو كف (21 عاما)، من قرية أم بطين مسلوبة الاعتراف بالنقب إثر إصابته بعد سقوطه من علو بمصنع في عسقلان (أشكلون) بتاريخ 26.05.2019، فيما أصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل. أما في العام 2018 فقد لقي 38 عاملا مصارعهم في فرع البناء لوحده بالإضافة لثلاثة عابري سبيل لقوا مصارعهم بسبب سقوط أجسام ثقيلة عليهم من ورشات بناء، وفي العام 2017 لقي 35 عاملا مصارعهم في فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.