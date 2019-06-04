رئيسة وزراء بريطانيا: ناقشت اليوم مع الرئيس الأمريكي خطر إيران على العالم وزعزعتها للاستقرار...

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا متفقتان على ضرورة التأكد من أن إيران لن تطور أسحلة نووية.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، أن انتشار السلاح النووي يعتبر أكبر تهديد للعالم في الفترة الحالية.
من جانبها، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر إيران على العالم وزعزعتها للاستقرار وبرنامجها النووي.
وأضافت ماي أن بلادها تسعى مع الولايات المتحدة للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ومنعها من امتلاك الأسلحة النووية.
وأكدت ماي أن بلادها تشترك مع الولايات المتحدة في الأهداف نفسها فيما يخص إيران.
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