يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لاستعادة بوجبا

قالت تقارير إعلامية إيطالية إن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، دخلت في مفاوضات رسمية من أجل استعادة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق سابقا ومانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي اتخذ خطوة مفاجئة بالتواصل مع الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، للعمل على إتمام الصفقة.

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وأضاف المصدر ذاته أن نادي مانشستر يونايتد يريد الحصول على أكثر من 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي تحاول إدارة اليوفي تقليله عن طريق عقد صفقة تبادلية.

وكشفت الشبكة عن أن يوفنتوس سيكون مطالبا بدفع نحو 21 مليون يورو راتبا سنويا لبوجبا، بزيادة قدرها 6 ملايين يورو عما يحصله عليه اللاعب حاليا مع النادي الإنجليزي، لإقناعه بالعودة لصفوفه.

يذكر أن بوجبا (26 عاماً) لعب ضمن صفوف يوفنتوس لمدة 4 مواسم بين عامي 2012 و2016 وحقق العديد من النجاحات داخل قلعة "البيانكونيري".