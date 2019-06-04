جاريد كوشنر سيلتقي القادة الاوروبيين لبحث الوضع في الشرق الاوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر

يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر في بروكسل بطلب من الأخير، لإجراء محادثات حول الوضع في الشرق الأوسط، حسبما أعلنت المتحدثة باسم يونكر مينا أندريفا.

وقالت المتحدثة للصحافيين إن "الرئيس يونكر يلتقي جاريد كوشنر، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الثلاثاء عند الساعة 17:45 في مقر المفوضية. واللقاء يأتي بطلب من كوشنر وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط وقضايا جيوسياسية أخرى".

وأضافت أن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ستحضر هذا اللقاء.

وأكدت أنه ليس من المقرر عقد مؤتمر صحافي.

ويمكن أن يقدم جاريد كوشنر للمفوضية خطته لحلّ النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، الذي لم يكشف عن مضمونها حتى الآن.

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ويتوقع ألا يتضمن الشق السياسي من الخطة دعوة الى إقامة دولة فلسطينية، ما يشكل قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل عامين، حوّل دونالد ترامب سياسة الدعم التقليدية لإسرائيل، إلى دعم غير مشروط للدولة العبرية وحكومة بنيامين نتانياهو.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي من جهته حلّ الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.