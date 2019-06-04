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الملكة إليزابيث تهدي ترامب كتابا لتشرشل عن الحرب العالمية الثانية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع الملكة إليزابيث تهدي ترامب كتابا لتشرشل عن الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أهدت الملكة إليزابيث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتابًا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، عن الحرب العالمية الثانية فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقًا فضيًا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا.

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وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب.

وسيشارك ترامب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة، أمس الإثنين.

وأهدى ترامب وميلانيا، الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصًا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل.

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