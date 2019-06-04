استياء كبير في الشارع القطري بعد إنهاء "الحمدين" خدمات مواطنين بشركة "حماية"

ساد استياء وغضب كبير الشارع القطري، بعد إنهاء الحكومة القطرية لخدمات أكثر من 120 مواطنا قطريا في شركة "حماية".

وأكدت مصادر إعلامية أن سلطات قطر استبدلت الموظفين بشركات تركية وإيرانية.

ورأى محللون أن هذا الإجراء يعكس قلق النظام القطري واعتماده على حلفاءه في محور الشر بحمايته.

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وأكد معلقون أن هذا التصرف ليس غريبا على تنظيم خان شعبه ومحيطه العربي والإسلامي لصالح الإيرانيين والأتراك منذ بداية الأزمة.

يشار إلى أن النظام القطري سمح لقوات تركية وإيرانية بالدخول إلى الدوحة في أول أيام الأزمة مع دول الخليج.

وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعم الأخيرة تنظيمات إرهابية، وتدخلها في شئون دول أخرى.