شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بمدينة طرابلس اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الاٍرهابي الذي وقع مساء أمس في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وأدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم، تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط شدد في هذا الصدد على أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب اللبناني للتصدي لأية مساعي تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلي.