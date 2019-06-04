السنيورة يستنكر الجريمة الإرهابية في طرابلس ويعزي بالشهداء الابرار

أعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة طرابلس وأدت الى استشهاد أربعة جنود من الجيش وقوى الامن الداخلي، معتبرا انها بتوقيتها المشبوه تثبت ان يد الغدر ما تزال كامنة للبنان ولمدينة طرابلس.
واضاف: "ان مدينة طرابلس المدينة اللبنانية العريقة والاصيلة في لبنانيتها وعروبتها وأهلها الطيبين كانت وما تزال في مقدمة الذين تصدوا للإرهاب والإرهابيين واسقطت مخططاتهم ابان معركة نهر البارد الشهيرة التي ضحت فيها المدينة ومنطقتها ومحيطها وأهلها ونجحت في دحر المؤامرة وإنقاذ لبنان"، مشيرا الى ان طرابلس الابية باهلها وقياداتها ستفشل اية محاولة جديدة لنقل الفتنة اليها كما افشلت محاولات اشعال الفتن سابقا.
وتوجه بالتعزية القلبية الحارة الى عائلات الشهداء، متمنيا ان يرتفع الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن اسلوب الاصطياد بالماء العكر لتحقيق غايات لا قيمة لها في السياسة والاعلام.
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