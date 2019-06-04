لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، إلى أنّ "عزاءنا وصلواتنا للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء. انّهم خير من يحمي الأرض والشعب بدمائهم وتضحياتهم، ويثبتون أنّ الشرعية هي الضمانة الّتي تجمع ولا تفرّق، فيلتفّ حولهم اللبنانيّون في الأوقات الصعبة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أبناء طرابلس الشرفاء يبقون مثالًا لاحتضان الشرعية ونبذ الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل عزى ذوي شهداء الجيش وقوى الأمن: الشرعية هي الضمانة التي تجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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