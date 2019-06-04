سامي الجميل عزى ذوي شهداء الجيش وقوى الأمن: الشرعية هي الضمانة التي تجمع

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "عزاءنا وصلواتنا للجيش اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ وذوي الشهداء. انّهم خير من يحمي الأرض والشعب بدمائهم وتضحياتهم، ويثبتون أنّ الشرعية هي الضمانة الّتي تجمع ولا تفرّق، فيلتفّ حولهم اللبنانيّون في الأوقات الصعبة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أبناء ​طرابلس​ الشرفاء يبقون مثالًا لاحتضان الشرعية ونبذ ​الإرهاب​".