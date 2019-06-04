ذبيان حيا أرواح العسكريين الشهداء: التنظيمات الإرهابية تسعى للعبث بأمن لبنان

دان رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان العملية الإرهابية التي نفذها أحد إرهابيي داعش في طرابلس عشية عيد الفطر المبارك، وإذ لفت الى أنه كنا نتمنى أن يحل عيد الفطر بظروف أفضل على لبنان واللبنانيين، توجه بتحية الإجلال لأرواح الشهداء العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، فهم الذين دفعوا ضريبة الولاء للوطن والدفاع عن لبنان واللبنانيين.
ولفت ذبيان الى أن العمل الإرهابي المخطط والمدروس هو بمثابة رسالة واضحة، بأن التنظيمات الإرهابية تسعى للعبث بأمن لبنان، على غرار ما شهدناه قبل سنوات من هجمات وتفجيرات إستهدفت عدداً من المناطق اللبنانية، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وهذا ما يدفعنا للتأكيد على ضرورة إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة ،من قبل مؤسة الجيش وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية لإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف لبنان واللبنانيين.
وأكد رئيس تيار صرخة وطن على ضرورة رفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه، بالإنتماء او الإرتباط بالتنظيمات الإرهابية بشكل أو بآخر، لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ومخطىء من يحاول الدفاع عن الإرهاب تحت عناوين مذهبية أو طائفية، لأن الجميع مستهدف فالفكر الإرهابي المتطرف، الذي لا يفرق بين لبناني وآخر مذهبياً أو طائفياً، وما حصل في طرابلس خير دليل على ذلك.
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