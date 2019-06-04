ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هجوم ​طرابلس​ المروّع يجب أن يذكّر أولئك الّذين ينسون أحيانًا، أنّنا سنكون دائمًا هدفًا للمتطرفين الّذين يريدون لبنان منقسمًا، وأنّ أفضل إجابة لدينا تكون بتوحيد صفوفنا وازدياد تضامننا".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: سنكون دائما هدفا للمتطرفين ويجب توحيد صفوفنا وازدياد تضامننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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