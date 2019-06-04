ريفي لكتلة الرئيس عون: من يتهمنا حليف للإرهاب والإغتيالات طفح الكيل

اعتبر الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كان يتمنى إحتراماً لقدسية الشهادة أن لا أرد على الحملات التي تغذي الإنقسام لكن أن تخرج علينا أصوات تنتمي الى كتلة ​الرئيس ميشال عون​ وتتهمنا ب​الإرهاب​ فهذا يستدعي التساؤل عن دور الرئيس كحَكم وضامن للدستور والعيش المشترك". اضاف قائلا "من يتهمنا حليف للإرهاب والإغتيالات. طفح الكيل".

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