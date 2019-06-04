جان عبيد: وعي اللبنانيين سلاحنا الأساسي بمواجهة الارهاب

دان النائب جان عبيد الاعتداء الارهابي في طرابلس. وقال في بيان: "هالنا ما أصاب طرابلس ليلة عيد الفطر المبارك، لكن المدينة الصابرة انتصرت مجددا على الارهاب، الذي أراد سرقة فرحة العيد من الفيحاء العزيزة".
وشدد على "ان وعي اللبنانيين لمخاطر الارهاب بكل أشكاله، هو سلاحنا الأساسي بمواجهة الارهاب الذي لا يميز بين لبناني وآخر". اضاف "لقد دفعت القوى الأمنية ثمنا غاليا للعدوان الارهابي، لكن رهاننا سيستمر على الدولة والجيش والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية لحماية لبنان واللبنانيين من الارهاب الدموي".
اضاف عبيد: "رحم الله شهداء الجيش وقوى الأمن الذين سقطوا بسلاح الجريمة والارهاب والعنف الأعمى المدمر".
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